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Тренер Буковини: Судді сказали нам чекати у чвертьфіналі на Шахтар

Микола Дендак — 30 жовтня, 23:03
Тренер Буковини: Судді сказали нам чекати у чвертьфіналі на Шахтар
Григорій Чурілов
ФК Буковина

Головний тренер Буковини Григорій Чурілов розповів, що після перемоги над Пробієм в 1/8 фіналу Кубку України, арбітри матчу сказали, що у чвертьфіналі команда зустрінеться із Шахтарем.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Кого б хотів бачити суперником у чвертьфіналі? Ви знаєте, пожартую з вами: коли всі йшли з поля, судді сказали нам: "Чекайте у чвертьфіналі Шахтар". Якщо буде Шахтар – у нас буде свято, тому що кубкової весни в Чернівцях ще не було. Але жеребкування від нас не залежить. Готуватися будемо до будь-якого суперника", – сказав наставник.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Буковина мінімально здолала Пробій, а Шахтар із голом Лассіни Траоре пройшов Зорю. З результатами усіх матчів можна ознайомитись ТУТ.

Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.

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