Вихованець Манчестер Юнайтед використовував ChatGPT для переговорів з новим клубом

Вихованець академії Манчестер Юнайтед Деметрі Мітчелл зізнався, що користувався послугами штучного інтелекту під час обговорення контракту зі своїм новим клубом.

Слова 28-річного англійця наводить ESPN.

Минулого літа Мітчелл на правах вільного агента змінив Ексетер на Лейтон Орієнт. Ведучи переговори з клубом англійської Ліги 1, хавбек використовував ChatGPT, який допоміг йому отримати бажане. У підсумку Деметрі назвав ШІ "найкращим агентом у кар'єрі".

"Вони (Лейтон Орієнт) надіслали мені пропозицію, і я почав використовувати ChatGPT, запитуючи його, як домовитися про угоду та що в ній написати. Ось на чому я працював минулого сезону: переїзд до Лондона, вартість життя, дружина переїде зі мною, моєю дитиною. Я теж думав, що вартий трохи більше, але ж не варто думати: "О, так, я думаю, що я маю коштувати суму "X". Оскільки я не скористався послугами агента, потім я отримав ще й агентський збір як плату за підписання контракту. Агент міг би виграти в контракті для мене на пару сотень фунтів більше, тому що в цих угодах не ходить багато грошей, це не великі, великі суми. Тож агент міг би отримати для мене ще пару сотень, але потім той відсоток, який я мав би йому заплатити, все одно з'їв би цю різницю", – сказав Мітчелл.

На рахунку Деметрі Мітчелла всього один матч за першу команду Манчестер Юнайтед. Його дебют за "червоних дияволів" відбувся у матчі проти Крістал Пелес (2:0) в межах АПЛ сезону-2016/17.

