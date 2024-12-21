Час адаптації вийшов: Анчелотті оцінив поточну форму Мбаппе

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував виступи нападника команди Кіліана Мбаппе.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Час на адаптацію скінчився. Іноді Кіліан демонструє добру гру, але йому є куди прогресувати. Він дуже добре відновився після незначного ушкодження.

Звісно, йому потрібно було звикнути до команди, але час вийшов. Потрібен результат", – вважає Анчелотті.