Час адаптації вийшов: Анчелотті оцінив поточну форму Мбаппе
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував виступи нападника команди Кіліана Мбаппе.
Слова фахівця наводить Tuttosport.
"Час на адаптацію скінчився. Іноді Кіліан демонструє добру гру, але йому є куди прогресувати. Він дуже добре відновився після незначного ушкодження.
Звісно, йому потрібно було звикнути до команди, але час вийшов. Потрібен результат", – вважає Анчелотті.
У поточному сезоні Мбаппе зіграв у складі Реала 23 матчі, в яких забив 13 м'ячів та двічі асистував партнерам.
Нагадаємо, нещодавно Реал переміг Пачуку у фіналі Міжконтинентального кубку.
Наступний матч "вершкові" зіграють завтра, 22 грудня у межах 18 туру Ла Ліги. Мадридський клуб прийматиме Севілью, а стартовий свисток заплановано на 17:15 за київським часом.
Раніше Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала.