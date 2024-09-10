Лідер Інтера прокоментував можливість переходу в інший клуб

Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу прокоментував чутки про свій перехід в інший клуб.

Його слова цитує CNA.

Гравець підтвердив, що у нього справді були пропозиції від інших клубів, проте ймовірність його переходу завжди була нульова.

"За останні кілька місяців мені надходили пропозиції, але я сказав, що залишуся в Інтері, а Інтер мене все одно не відпустить. Тож, як я вже сказав, це не зовсім моє рішення.

Я постараюся грати на максимально можливому рівні. Що стосується національної збірної, я хочу зіграти свій сотий матч за Туреччину", – розповів хавбек.

Чалханонлу також прокоментував своє потрапляння до списку претендентів на Золотий м'яч.

"Коли справа стосується мене, завжди є критики, але я намагаюся не надто їх слухати. Не хочу здатися фанатиком, але за 21 рік це перший раз, коли турецький гравець повернувся до списку претендентів на Золотий м'яч, і я пишаюся цим", – підсумував він.

Напередодні стали відомі усі претенденти на "Золотий м'яч" 2024 року. Що цікаво, вперше з 2006 року серед номінантів опинився українець, ним став Артем Довбик.

З іншого боку, легендарні футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду опинилися поза списком. Це сталося вперше з 2003 року.