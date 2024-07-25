Рух орендував півзахисника Кривбаса

Півзахисник криворізького Кривбаса Владислав Семетюк перейшов у львівський Рух.

Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".

23-річний півзахисник приєднався до команди на правах піврічної оренди. Водночас Рух матиме право на викуп футболіста.

Владислав приєднався до Кривбаса у сезоні-2022/23 та зіграв 10 матчів у складі криворіжців. Другу частину сезону-2023/24 Семотюк провів у оренді в Минаї, зігравши у 15 матчах та віддавши 2 асисти.

Напередодні Рух у товариському поєдинку переміг австрійський Гартберг.