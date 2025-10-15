Це змагання для наступного покоління: Мессі створив власний юнацький турнір

Багаторазовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі створив власний юнацький турнір під своїм прізвищем.

Про це аргентинець повідомив у своїх соцмережах.

"Майбутнє футболу буде представлене у всій красі. Це не просто матчі – нас чекає кілька неймовірних днів із безліччю інших цікавих подій. Цей турнір – про наступне покоління. Сподіваюсь, вам сподобається! Це – Messi Cup". – написав Ліонель.

Змагання відбудеться з 9 по 14 грудня у Маямі, а продюсером виступить його ж фірма 525 Rosario.

Загалом передбачено 18 матчів за участю таких команд, як Інтер Маямі, Інтер (Мілан), Барселона, Ньюеллс Олд Бойз та інші.

Раніше повідомлялось, що Ліонель Мессі став найкращим асистентом у міжнародному футболі.