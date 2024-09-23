Колишній нападник Динамо назвав ідеальний чемпіонат для Шапаренка

Український нападник казахського Ордабаси Артем Бєсєдін висловився про те, який чемпіонат найбільше підійде для півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка.

Свою думку він висловив в інтерв'ю Zbirna.

"Вважаю, що це іспанський чемпіонат. Комбінаційний футбол, швидкі контратаки – це його стихія. У Англії та Німеччині більш силовий футбол, а в Італії гравці діють дуже щільно, організовано. Вибирати, звісно, ​​Шапаренку, але знову ж таки, гадаю, Ла Ліга припала б Миколі до душі", – сказав Бєсєдін.

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс оголосив, що влітку Миколою Шапаренком цікавився лише турецький Бешикташ.

В сезоні 2024/25 Микола Шапаренко провів 11 матчів на клубному рівні, відзначившись 2 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість 25-річного футболіста в 10 мільйонів євро.