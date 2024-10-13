Його бракувало збірній: Бєланов назвав колючого гравця України в грі з Грузією
Володар Золотого м’яча 1986 року Ігор Бєланов оцінив гру дебютанта збірної України Івана Калюжного у грі з Грузією в матчі Ліги націй (1:0).
Цитує Бєланова Sport.ua.
"Назаренко та Криськів провели на полі надто мало часу, тому проявити себе у повній мірі з цієї причини просто не встигли. А от гра Калюжного, який вийшов у стартовому складі, не могла не сподобатись. Це той виконавець, якого бракувало збірній. Він вміло грав у відборі, відзначався розсудливими та виваженими діями при переході з оборони в атаку.
Це сміливий гравець, який вирізняється бійцівськими якостями та непоступливістю. Він зіграв у дебютному матчі так, наче вже давно виступає у складі збірної", – сказав Бєланов.
Зазначимо, що у матчі з Грузією опорний півзахисник "синьо-жовтих" виграв рекордну у 2024 році кількість єдиноборств.
Дебют Калюжного за національну збірну у грі проти Грузії дозволив Олександрії стати 30 українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.