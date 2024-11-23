Буяльський: Кожен гол, який ми пропускаємо, дається нам важко психологічно

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський розповів, як на команду впливає велика кількість пропущених голів. Зокрема він прокоментував непотрібний гол, який кияни пропустили від Чорноморця (3:1) в останні хвилини матчу 14 туру УПЛ.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Кожен гол, який ми пропускаємо, дається нам важко психологічно. Ми, як команда, не можемо зіграти "на нуль", але будемо старатися робити це у майбутньому. Бо сьогодні при такому рахунку, можна сказати, розслабилися і через це пропустили", – сказав Буяльський.

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Зазначимо, що неприємна серія з пропущених голів триває вже 10 матчів у всіх турнірах. Востаннє "біло-сині" не пропускали 29 вересня у грі УПЛ проти Лівого берега.

Попри це, у чемпіонаті України Динамо не знає поразок з початку сезону. Загалом клуб втрачав бали лише двічі: проти Руха та Шахтаря.

Також Динамо третє з кінця за кількістю пропущених голів. Менше пропускали лише Олександрія та Рух.