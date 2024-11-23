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Динамо встановило клубний рекорд після перемоги над Чорноморцем

Микола Дендак — 23 листопада 2024, 22:59
Динамо встановило клубний рекорд після перемоги над Чорноморцем
Віталій Буяльський
ФК Динамо

Гол нападника Динамо Владислава Ваната у ворота одеського Чорноморця в матчі 14 туру УПЛ дозволив киянам оновити клубний рекорд.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Це взяття воріт продовжило гольову серію "біло-синіх" у поєдинках чемпіонату України проти одеситів до 29 зустрічей. До цього рекордним показником було 28 поспіль матчів з голами у воротах Маріуполя.

Що цікаво, другий гол киян також став історичним. Віталій Буяльський забив сотий гол Динамо за часів керівництва Олександра Шовковського.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 3:1. Після перемоги кияни закріпили лідерство у турнірній таблиці, маючи 35 очок. Чорноморець залишився 13-м (12 очок).

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