Динамо встановило клубний рекорд після перемоги над Чорноморцем

Гол нападника Динамо Владислава Ваната у ворота одеського Чорноморця в матчі 14 туру УПЛ дозволив киянам оновити клубний рекорд.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Це взяття воріт продовжило гольову серію "біло-синіх" у поєдинках чемпіонату України проти одеситів до 29 зустрічей. До цього рекордним показником було 28 поспіль матчів з голами у воротах Маріуполя.

Що цікаво, другий гол киян також став історичним. Віталій Буяльський забив сотий гол Динамо за часів керівництва Олександра Шовковського.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 3:1. Після перемоги кияни закріпили лідерство у турнірній таблиці, маючи 35 очок. Чорноморець залишився 13-м (12 очок).