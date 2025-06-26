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Буяльський: Бражко виріс як футболіст. У нього все буде добре

Микола Дендак — 26 червня 2025, 11:33
Буяльський: Бражко виріс як футболіст. У нього все буде добре
Володимир Бражко
ФК Динамо

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський попросив журналістів не критикувати Володимира Бражка за спад у якості гри. Він вважає, що Бражку просто потрібно це пережити.

Про це він сказав на медіазаході "Динамо 3.0".

"Бражко виріс як футболіст. Так, в якийсь період пішов спад, але це нормально для молодого гравця. Якщо молодий гравець буде виступати стабільно, то гратиме десь в Барселоні, Реалі чи ПСЖ. У всіх молодих в якийсь момент йде спад. І ви, як журналісти, маєте реагувати на це нормально, а не говорити, що він вже не той. Йому лише 21 рік. В нього все ще попереду. Я думаю, що в нього все буде добре", – сказав Буяльський.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки. Таке відбулося лише вчетверте в історії Динамо.

Бражко ж був основним гравцем у першій половині сезону, але втратив своє місце після того, як Динамо не змогло домовитися з Вулвергемптоном щодо його трансферу.

Загалом на рахунку футболіста 37 матчів у минулому сезоні за Динамо, 5 голів та 4 результативні передачі.

Віталій Буяльський Динамо Київ Володимир Бражко

Віталій Буяльський

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