Буяльський провів 350-й матч за Динамо

Капітан Динамо Віталій Буяльський провів за клуб 350-й матч.

Ювілейна позначка сталася у поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (2:0), зазначає пресслужба столичного клубу.

"Капітан, який завжди веде команду вперед. Вітаємо, Віталію!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у цьому матчі півзахисник відзначився голом та асистом. У поточному сезоні гравець провів за Динамо 30 поєдинків, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.

Віталій дебютував у складі "біло-синіх" у вересні 2011 року в гостьовому поєдинку розіграшу Кубку України проти Кременя (3:2). З того часу півзахисник провів у складі Динамо 233 матчі в УПЛ, 23 поєдинки має в розіграшах Кубка України, 6 – у Суперкубку країни та 88 – в єврокубках.

Загалом у динамівській футболці Буяльський забив 79 м'ячів.

Динамо відновило перевагу в чотири очки над Олександрією, яка у свою чергу здолала Лівий берег та продовжила гонитву за лідером УПЛ. Також не відстає Шахтар, який переміг Оболонь.

Рух продовжує посідати дев'яте місце таблиці чемпіонату України, маючи в активі 26 очок.