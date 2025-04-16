Думаю, що я все правильно роблю: Буяльський – про продовження контракту з Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував підписання нового контракту зі столичним клубом, зазначивши, що для нього нього це приємна подія.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі київського клубу.

"Для мене підписання контракту – дуже приємна подія, адже я усе життя мріяв грати в Динамо, і те, що клуб мені це запропонував, багато для мене означає. Ми поговорили з президентом і домовилися підписати угоду. Радий, що Динамо розраховує на мене і добре до мене ставиться.

Якщо клуб запропонував мені продовжити контракт, думаю, що я все правильно роблю. Я допомагаю Динамо як можу, а Динамо допомагає мені, тож це взаємні стосунки, які важливі на майбутнє", – зазначив він.

Буяльський також зізнався, що перемовини тривали недовго.

"Ні, недовго. Спочатку ми з президентом поговорили телефоном, потім зустрілися з ним віч-на-віч та домовилися про деталі за короткий проміжок часу. Мій попередній контракт закінчувався за два місяці – влітку, я був сконцентрований на команді та хотів максимально їй допомогти й проявити себе. Мабуть, клуб це помітив та запропонував мені новий контракт – я цьому зрадів", – розповів півзахисник.

Капітан клубу також розповів про ціли, які поставив перед собою.

"Хотів би допомагати команді на полі перемагати у кожному матчі та й у тренувальному процесі теж. Прагну прогресувати сам та сприяти прогресу команди. Це основні завдання. А як буде далі, знає лише Бог", – підкреслив він.

Нагадаємо, нова угода Буяльського з Динамо розрахована до 30 червня 2027 року. У цьому сезоні він провів 32 матчі, забив 6 голів і зробив 8 асистів.

Кияни продовжують лідирувати у чемпіонаті України, випереджаючи другу Олександрію на 6 балів. У підопічних Олександра Шовковського 60 очок за 24 гри. У минулому турі Динамо у меншості перемогло Кривбас та гарантувало собі єврокубки.