Динамо оголосило про продовження контракту з капітаном команди

Динамо уклало новий контракт із 32-річним півзахисником Віталієм Буяльським.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2027 року. Інші деталі не розголошуються.

Віталій дебютував у першій команді "біло-синіх" у 18 років в поєдинку Кубку України сезону 2011/2012 проти кременчуцького Кременя (3:2).

Серед досягнень Буяльського три звання чемпіона України, три Кубки та чотири Суперкубки країни.

У цьому сезоні Буяльський провів 32 матчі, забив 6 голів і зробив 8 асистів.

Кияни продовжують лідирувати у чемпіонаті України, випереджаючи другу Олександрію на 6 балів. У підопічних Олександра Шовковського 60 очок за 24 гри. У минулому турі Динамо у меншості перемогло Кривбас та гарантувало собі єврокубки.