Буяльський: Готувалися до гри проти Полісся лише 1 день

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський пояснив перевагу Полісся на старті першого тайму тим, що житомирський клуб мав більше часу на підготовку до матчу 13 туру УПЛ. А ось "біло-сині" готувалися до гри лише 1 день.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Гравці Полісся були свіжішими, адже готувалися до нашого поєдинку протягом тижня. А ми приїхали в Київ лише вчора о 12:30, одразу заїхали на базу і, можна сказати, готувалися до гри лише один день. Можливо, тому ми віддали ініціативу, але тримання м’яча не дає результату", – сказав Буяльський.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою киян. Підопічні Олександра Шовковського знову очолили турнірну таблицю, маючи рівну кількість балів з Олександрією – по 32. Полісся після 12 матчів розташувалося на 4 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 22 залікових бали.

Наступну гру обидві команди проведуть після паузи на міжнародні матчі. Кияни прийматимуть Чорноморець 23 листопада, а Полісся зустрінеться із Зорею 25-го.