Буяльський: Готувалися до гри проти Полісся лише 1 день
Віталій Буяльський
ФК Динамо
Капітан київського Динамо Віталій Буяльський пояснив перевагу Полісся на старті першого тайму тим, що житомирський клуб мав більше часу на підготовку до матчу 13 туру УПЛ. А ось "біло-сині" готувалися до гри лише 1 день.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Гравці Полісся були свіжішими, адже готувалися до нашого поєдинку протягом тижня. А ми приїхали в Київ лише вчора о 12:30, одразу заїхали на базу і, можна сказати, готувалися до гри лише один день. Можливо, тому ми віддали ініціативу, але тримання м’яча не дає результату", – сказав Буяльський.
Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою киян. Підопічні Олександра Шовковського знову очолили турнірну таблицю, маючи рівну кількість балів з Олександрією – по 32. Полісся після 12 матчів розташувалося на 4 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 22 залікових бали.
Наступну гру обидві команди проведуть після паузи на міжнародні матчі. Кияни прийматимуть Чорноморець 23 листопада, а Полісся зустрінеться із Зорею 25-го.