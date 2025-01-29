Йду з високо піднятою головою: Бущан – про відхід з Динамо
Український голкіпер Георгій Бущан попрощався з київським Динамо.
Про це футболіст розповів в Instagram.
Напередодні гравець за 3 млн євро перейшов у саудівський Аль-Шабаб та отримав до літа 2027 року.
"Мій рідний клуб, мої рідні вболівальники…
Дуже важко підібрати слова, щоб описати те, що я відчуваю зараз. Моє серце розривається від однієї думки про те, що я покидаю свою домівку. Команду, яка стала моєю родиною. Уболівальників, які стали моїми друзями.
Хочу, щоб ви знали: я пам’ятаю кожен день в клубі, кожну людину, що була поруч і підтримувала мене у важкі моменти. Я б не став тим футболістом, якого ви знаєте, без допомоги своєї команди, керівництва та вболівальників. Лише разом ми ставали чемпіонами і переживали почуття гордості. Лише разом ми відчували смак перемог і гіркоту невдач. Мене немає без вас, і я – завжди буду частиною Вас. Бо ми – родина.
Майже 16 років пролетіло як 16 днів. Пам’ятаю свій перший день у клубі так само яскраво, як і останній… сьогоднішній. Разом з вами нам час рухатись далі. Я йду з високо піднятою головою, знаючи, що робив все заради ромбу на серці. Я йду, знаючи, що мені підросла достойна заміна, яка буде підтримувати ту планку, що ми з вами задали. Я вірю в Динамо і буду вірити завжди!
Так само, як і вірю, що багато моїх друзів фанатів, героїв, що захищають Україну, повернуться додому з перемогою України. Хоча, на жаль, багатьом з них я вже не зможу це сказати…
Я люблю вас. Я люблю Київ. Я люблю Динамо", – розповів Бущан.
Бущан за першу команду киян дебютував 20 серпня 2017 року в матчі УПЛ проти Сталі (4:1). 2 листопада того ж року футболіст уперше зіграв у Лізі Європи, де "біло-сині" зустрічалися з Янг Бойз (1:0).
Всього ж у складі Динамо Георгій провів 177 матчів, у яких пропустив 164 голи. На його рахунку 72 матчі на "нуль".
Разом зі столичним клубом Бущан одного разу став чемпіоном України (2020/21), двічі вигравав Кубок України, а також тричі піднімав над головою Суперкубок України.