Йду з високо піднятою головою: Бущан – про відхід з Динамо

Український голкіпер Георгій Бущан попрощався з київським Динамо.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Напередодні гравець за 3 млн євро перейшов у саудівський Аль-Шабаб та отримав до літа 2027 року.

"Мій рідний клуб, мої рідні вболівальники…

Дуже важко підібрати слова, щоб описати те, що я відчуваю зараз. Моє серце розривається від однієї думки про те, що я покидаю свою домівку. Команду, яка стала моєю родиною. Уболівальників, які стали моїми друзями.

Хочу, щоб ви знали: я пам’ятаю кожен день в клубі, кожну людину, що була поруч і підтримувала мене у важкі моменти. Я б не став тим футболістом, якого ви знаєте, без допомоги своєї команди, керівництва та вболівальників. Лише разом ми ставали чемпіонами і переживали почуття гордості. Лише разом ми відчували смак перемог і гіркоту невдач. Мене немає без вас, і я – завжди буду частиною Вас. Бо ми – родина.

Майже 16 років пролетіло як 16 днів. Пам’ятаю свій перший день у клубі так само яскраво, як і останній… сьогоднішній. Разом з вами нам час рухатись далі. Я йду з високо піднятою головою, знаючи, що робив все заради ромбу на серці. Я йду, знаючи, що мені підросла достойна заміна, яка буде підтримувати ту планку, що ми з вами задали. Я вірю в Динамо і буду вірити завжди!

Так само, як і вірю, що багато моїх друзів фанатів, героїв, що захищають Україну, повернуться додому з перемогою України. Хоча, на жаль, багатьом з них я вже не зможу це сказати…

Я люблю вас. Я люблю Київ. Я люблю Динамо", – розповів Бущан.