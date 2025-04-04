Було неприємно: Бущан – про слова Шовковського щодо конкуренції з Нещеретом

Український голкіпер саудівського Аль-Шабаба Георгій Бущан відреагував на слова головного тренера Динамо Олександра Шовковського про воротарів київського клубу.

Про це розповів футболіст в інтерв'ю YouTube-каналу Ігоря Циганика.

Шовковський після відходу Бущана заявив, що Георгій вигравав конкуренцію у Руслана Нещерета завдяки своєму досвіду.

"Насамперед для мене Олександр Шовковський – це легенда Динамо, збірної та українського футболу. Конкурентом його я не був, тому що він тренувався, а я був десь поряд. Мабуть, теж я був вже готовий грати, але не грав тоді. Не знаю…

Щодо того, що казав Олександр Володимирович… Мені було прикро це чути. Якось нелогічно виходить, що сильніша людина не грала, бо була людина досвідчена.

Мені було трошки неприємно. Багато чого почали говорити, коли я поїхав. Я поїхав мовчки, щоб подивитися, що буде. Подивився… Я ж не на Місяць поїхав чи на Марс, хоча там погода схожа. Всі мене забули якось, чи недооцінюють, не можу зрозуміти", – сказав Бущан.