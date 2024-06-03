Бущан: Збірна Німеччини — це дисципліна й ігровий ритм
Голкіпер збірної України Георгій Бущан вважає, що національна команда повинна добре себе проявити в товариському матчі проти Німеччини.
Про це воротар розповів у коментарі ВЗБІРНА.
"Хочеться, щоб збірна України гарно себе проявила у матчі проти Німеччини. Хлопці, які грають у топчемпіонатах, зараз на найвищому рівні. Я дуже радий всіх бачити та з задоволенням працюю разом з ними.
Збірна Німеччини гарна, швидка команда, має хорошу лінію атаки. Важко когось виділяти. Ми знаємо, що німці — це дисципліна й ігровий ритм. Тому буде важка гра, але ми не готуємося до цієї гри, а до чемпіонату Європи", — сказав Бущан.
Гра відбудеться сьогодні, 3 червня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.