Бущан: Збірна Німеччини — це дисципліна й ігровий ритм

Голкіпер збірної України Георгій Бущан вважає, що національна команда повинна добре себе проявити в товариському матчі проти Німеччини.

Про це воротар розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Хочеться, щоб збірна України гарно себе проявила у матчі проти Німеччини. Хлопці, які грають у топчемпіонатах, зараз на найвищому рівні. Я дуже радий всіх бачити та з задоволенням працюю разом з ними.

Збірна Німеччини гарна, швидка команда, має хорошу лінію атаки. Важко когось виділяти. Ми знаємо, що німці — це дисципліна й ігровий ритм. Тому буде важка гра, але ми не готуємося до цієї гри, а до чемпіонату Європи", — сказав Бущан.