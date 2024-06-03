Без Миколенка: Ребров назвав заявку збірної України на гру з Німеччиною
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився із заявкою команди на товариський матч із Німеччиною.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Поєдинок відбудеться у понеділок, 3 червня, на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра буде однією з трьох підготовчих зустрічей збірної України до Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.
Заявка збірної України на матч проти Німеччини
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін
Захисники: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков
Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат
З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапив Віталій Миколенко, який продовжує відновлюватися від травми.