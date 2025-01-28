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Бущан успішно пройшов медогляд в Аль-Шабабі – джерело

Микола Дендак — 28 січня 2025, 18:15
Бущан успішно пройшов медогляд в Аль-Шабабі – джерело
Георгій Бущан
ФК Динамо Київ

Воротар київського Динамо та збірної України Георгій Бущан успішно пройшов медогляд в саудівському Аль-Шабабі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, футболіст та саудівський клуб наразі узгоджують остаточні деталі контракту, після чого він буде підписаний. Кияни отримають близько 3 мільйонів євро плюс опціональні бонуси.

Нагадаємо, напередодні президент Динамо Ігор Суркіс в коментарі Чемпіону повідомив, що клуби вже домовились між собою щодо трансферу Бущана. Проте відмовився коментувати суму переходу.

За першу команду киян воротар дебютував 20 серпня 2017 року в матчі УПЛ проти Сталі (4:1). 2 листопада того ж року футболіст уперше зіграв у Лізі Європи, де "біло-сині" зустрічалися з Янг Бойз (1:0).

Всього ж у складі Динамо Бущан провів 177 матчів, у яких пропустив 164 голи. На його рахунку 72 матчі на "нуль".

Разом зі столичним клубом Бущан одного разу став чемпіоном України (2020/21), двічі вигравав Кубок України, а також тричі піднімав над головою Суперкубок України.

Нагадаємо, напередодні Суркіс ексклюзивно для Чемпіона прокоментував інформацію щодо потенційного трансферу Дениса Попова.

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