Бущан успішно пройшов медогляд в Аль-Шабабі – джерело

Воротар київського Динамо та збірної України Георгій Бущан успішно пройшов медогляд в саудівському Аль-Шабабі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, футболіст та саудівський клуб наразі узгоджують остаточні деталі контракту, після чого він буде підписаний. Кияни отримають близько 3 мільйонів євро плюс опціональні бонуси.

Нагадаємо, напередодні президент Динамо Ігор Суркіс в коментарі Чемпіону повідомив, що клуби вже домовились між собою щодо трансферу Бущана. Проте відмовився коментувати суму переходу.

За першу команду киян воротар дебютував 20 серпня 2017 року в матчі УПЛ проти Сталі (4:1). 2 листопада того ж року футболіст уперше зіграв у Лізі Європи, де "біло-сині" зустрічалися з Янг Бойз (1:0).

Всього ж у складі Динамо Бущан провів 177 матчів, у яких пропустив 164 голи. На його рахунку 72 матчі на "нуль".

Разом зі столичним клубом Бущан одного разу став чемпіоном України (2020/21), двічі вигравав Кубок України, а також тричі піднімав над головою Суперкубок України.

Нагадаємо, напередодні Суркіс ексклюзивно для Чемпіона прокоментував інформацію щодо потенційного трансферу Дениса Попова.