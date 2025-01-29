Не стримав сліз: Бущан розплакався, прощаючись із гравцями Динамо

Динамо опублікувало у соцмережах зворушливі кадри з прощання футболістів київського клубу з голкіпером Георгієм Бущаном.

Український воротар сьогодні став футболістом Аль-Шабабу, підписавши контракт на 2,5 роки. Сума трансферу склала 3 млн євро.

"Біло-сині" показали в Інстаграмі фото, на яких Бущан обіймається з головним тренером Олександром Шовковським та колишніми партнерами по команді. Під цієї церемонії гравець не стримав сліз.

Нагадаємо, Георгій Бущан провів за Динамо 177 матчів, у яких пропустив 164 голи. На його рахунку 72 матчі на "нуль".

У складі київського клубу Бущан одного разу став чемпіоном України (2020/21), двічі вигравав Кубок України, а також тричі піднімав над головою Суперкубок України.