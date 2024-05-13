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Буряк: Моя мрія – чемпіонство Динамо та третя зірка на клубній емблемі

Владислав Уткін — 13 травня, 19:25
Буряк: Моя мрія – чемпіонство Динамо та третя зірка на клубній емблемі

Легендарний гравець київського Динамо Леонід Буряк розповів про своє бачення ситуації в колишньому клубі.

Ексфутболіст киян поділився думками в інтерв'ю пресслужбі Динамо.

"На мою думку, «Динамо» зараз у пошуку. Так, зараз немає змоги запрошувати закордонних футболістів, які могли б посилити команду. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що зараз такий час. Треба набратися терпіння та чекати перемог, адже у нас хороші українські футболісти.
Я свою мрію вже озвучив, сподіваюся, що вона втілиться у життя якомога швидше – чемпіонство та третя зірка на емблемі Динамо", — сказав Буряк.

Зазначимо, що Динамо загалом завоювало 29 чемпіонських титулів: 16 – за часів Незалежності України.

Напередодні столична команда поступилась Шахтарю в УПЛ. Ця поразка дозволила донеччанам здобути 15-те чемпіонство в історії клубу.

Леонід Буряк

Леонід Буряк

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