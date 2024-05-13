Буряк: Моя мрія – чемпіонство Динамо та третя зірка на клубній емблемі
Легендарний гравець київського Динамо Леонід Буряк розповів про своє бачення ситуації в колишньому клубі.
Ексфутболіст киян поділився думками в інтерв'ю пресслужбі Динамо.
"На мою думку, «Динамо» зараз у пошуку. Так, зараз немає змоги запрошувати закордонних футболістів, які могли б посилити команду. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що зараз такий час. Треба набратися терпіння та чекати перемог, адже у нас хороші українські футболісти.
Я свою мрію вже озвучив, сподіваюся, що вона втілиться у життя якомога швидше – чемпіонство та третя зірка на емблемі Динамо", — сказав Буряк.
Зазначимо, що Динамо загалом завоювало 29 чемпіонських титулів: 16 – за часів Незалежності України.
Напередодні столична команда поступилась Шахтарю в УПЛ. Ця поразка дозволила донеччанам здобути 15-те чемпіонство в історії клубу.