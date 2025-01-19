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Вердер програв Аугсбургу, Уніон Берлін впорався з Майнцом у 18 турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 19 січня 2025, 23:31
Вердер програв Аугсбургу, Уніон Берлін впорався з Майнцом у 18 турі Бундесліги

У неділю, 19 січня, відбулося два заключних матчі 18 турі Німецької Бундесліги з футболу.

Зокрема, Уніон Берлін переграв вдома Майнц, а Аугсбург на виїзді завдав поразки Вердеру. Цікаво, що доля обох поєдинків визначилася ще у перших таймах.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
18 тур, 19 січня

Уніон Берлін – Майнц 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 1 Голлербах, 1:1 – 5 Амірі (пен), 2:1 – 24 Сков (пен)

Вердер – Аугсбург 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Ессенд, 0:2 – 45+1 Ессенд

Вчора, 18 січня, відбулися 5 матчів у межах 18 туру німецької Бундесліги сезону-2024/2025.

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Уніон Берлін

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