Голи Кейна та Мусіали принесли Баварію непросту перемогу над Аугсбургом

Сьогодні, 4 квітня, матчем Аугсбург – Баварія розпочався 28 тур Бундесліги.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Для мюнхенців початок був складним. Господарі, які не втратили шансів на єврокубкову зону, забили першими. За три хвилини до перерви Джамала Мусіала відновив паритет.

На 58 хвилині Седрік Цезігер отримав другу жовту. Невдовзі колектив Венсана Компані вийшов уперед – забив Гаррі Кейн.

Незадовго до фінального свистка стався автогол Матсіми.

Футбол – Бундесліга-2024/25

4 квітня, 28 тур

Аугсбург – Баварія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – Яннуліс (30), 1:1 – Мусіала (42), 1:2 – Кейн (60), 1:3 – Матсіма (90+3, авт)

Вилучення: Цезігер (58) – ...

Тепер у Баварії 68 очок. Баєр має на 9 менше та гру в запасі.

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Нагадаємо, Аль-Наср завдяки дублю Роналду здобув перемогу над Аль-Хілялем у межах 26 туру Саудівської Про-ліги.