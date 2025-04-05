Штутгарт розгромив Бохум, Баєр насилу обіграв аутсайдера Бундесліги

Сьогодні, 5 квітня, відбулась низка матчів в межах 28 туру чемпіонату Німеччини.

Баєр в гостях мало не втратив очки з аутсайдером Бундесліги Гайденгаймом – перемогу команді Алонсо приніс Буендія.

Штутгарт та Боруссія Дортмунд здобули впевнені перемоги над Бохумом та Фрайбургом відповідно, а Лейпциг у більшості втримав потрібний результат з Гоффенгаймом.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

28 тур, 5 квітня

Бохум – Штутграт 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – Шабо, 8, 0:2 – Демірович, 11, 0:3 – Демірович, 48, 0:4 – Демірович, 86

Гайденгайм – Баєр 0:1 (0:0)

Гол: Буендія, 90+1

Майнц – Гольштайн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Бернгардссон, 34, 1:1 – Вайпер, 75

РБ Лейпциг – Гоффенгайм 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – Бішоф, 11, 1:1 – Шешко, 24, 2:1 – Баку, 43, 3:1 – Поульсен, 84

Видалення: Естігор, 28 (пряма червона)

Фрайбург – Боруссія Дортмунд 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – Адеємі, 34, 0:2 – Чуквуемека, 51, 0:3 – Гірассі, 68, 0:4 – Гіттенс, 79, 1:4 – Еггештайн, 89

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що завершальний матч ігрового дня розпочнеться о 19:30 – Вердер зіграє з Айнтрахтом.

Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.