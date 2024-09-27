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Боруссія Дортмунд у яскравому стилі закамбечила проти Бохума

Ігор Чернявський — 27 вересня, 23:22
Боруссія Дортмунд у яскравому стилі закамбечила проти Бохума
Setanta Sports

Боруссія Дортмунд здобула вольову перемогу над Бохумом у 5-му турі німецької Бундесліги.

Матч завершився з рахунком 4:2. "Джмелі" пропустили два швидких м’ячі, але змогли скоротити відставання ще до перерви. У другому таймі дортмундці переломили хід зустрічі та забили ще три голи.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліги

5 тур, 27 вересня

Боруссія Дортмунд – Бохум 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Беро 16, 0:2 – Де Віт 21, 1:2 – Гірассі 44, 2:2 – Джан 62, 3:2 – Гірассі 75, 4:2 – Нмеча 81

Нагадаємо, в попередньому турі Боруссія розгромно поступилася Штутгарту. Завдяки перемозі над Бохумом команда Нурі Шахіна набрала 10 очок і піднялася на друге місце в Бундеслізі. Лідирувати продовжує Баварія, яка в цьому турі зустрінеться з чинним чемпіоном Баєром.

Боруссія Дортмунд Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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