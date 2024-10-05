Боруссія Д сенсаційно програла Уніону, Баєр не зміг перемогти Гольштайн у 6 турі Бундесліги
У суботу, 5 жовтня, відбулося 4 матчі в межах 6 туру німецької Бундесліги.
Головною сенсацію ігрового дня стала поразка дортмундської Боруссії від Уніона. Водночас чинний чемпіон Баєр не зміг обіграти Гольштайн, зігравши внічию.
В інших матчах Вердер поступився Фрайбургу, а Вольфсбург впевнено переміг Бохум.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
6 тур, 5 жовтня
Уніон – Боруссія Д 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 26 Фогт (пен), 2:0 – 45 Вертессен, 2:1 – 62 Рюерсон
Баєр – Гольштайн 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 4 Боніфасе, 2:0 – 8 Гофманн, 2:1 – 45+2 Гешвілль, 2:2 – 70 Арп (пен)
Вердер – Фрайбург 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 75 Доан
Бохум – Вольфсбург 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 21 Томаш, 0:2 – 37 Вінд, 1:2 – 72 Боадю, 1:3 – 88 Вінд
Нагадаємо, у матчі-відкритті туру Аугсбург переміг менхенгладбаську Боруссію в 6-му турі німецької Бундесліги.