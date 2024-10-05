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Боруссія Д сенсаційно програла Уніону, Баєр не зміг перемогти Гольштайн у 6 турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 5 жовтня, 18:44
Боруссія Д сенсаційно програла Уніону, Баєр не зміг перемогти Гольштайн у 6 турі Бундесліги

У суботу, 5 жовтня, відбулося 4 матчі в межах 6 туру німецької Бундесліги.

Головною сенсацію ігрового дня стала поразка дортмундської Боруссії від Уніона. Водночас чинний чемпіон Баєр не зміг обіграти Гольштайн, зігравши внічию.

В інших матчах Вердер поступився Фрайбургу, а Вольфсбург впевнено переміг Бохум.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
6 тур, 5 жовтня

Уніон – Боруссія Д 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Фогт (пен), 2:0 – 45 Вертессен, 2:1 – 62 Рюерсон

Баєр – Гольштайн 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 4 Боніфасе, 2:0 – 8 Гофманн, 2:1 – 45+2 Гешвілль, 2:2 – 70 Арп (пен)

Вердер – Фрайбург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 75 Доан

Бохум – Вольфсбург 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Томаш, 0:2 – 37 Вінд, 1:2 – 72 Боадю, 1:3 – 88 Вінд

Нагадаємо, у матчі-відкритті туру Аугсбург переміг менхенгладбаську Боруссію в 6-му турі німецької Бундесліги.

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