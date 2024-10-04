Боруссія Менхенгладбах поступилася Аугсбургу в матчі-відкритті 6 туру Бундесліги

Аугсбург переміг менхенгладбаську Боруссію в 6-му турі німецької Бундесліги.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Аугсбург вийшов уперед наприкінці першого тайму, а в середині другого подвоїв перевагу. Втім, кінцівка виявилася нервовою, адже на 72-й хвилині Боруссія скоротила відставання завдяки голу Тіма Кляйндінста. Втім, на більше "жеребці" не спромоглися.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

6 тур, 4 жовтня

Аугсбург – Боруссія Менхенгладбах 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Шлоттербек 39, 2:0 – Клод-Моріс, 2:1 – Кляйндінст 72

Завдяки цій перемозі Аугсбург набрав 7 очок та піднявся на 11 місце, випередивши Боруссію. Команда з Менхенгладбаха, яка ще кілька сезонів тому грала в Лізі чемпіонів, знову невдало розпочала сезон – від зони вильоту "жеребців" відділяють лише три очки.