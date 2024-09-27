Було декілька помилок бригади арбітрів: Ван Леувен невдоволений суддівством у матчі проти Полтави

Головний тренер Металіста 1925 Патрік Ван Луевен вважає, що деякі рішенння бригади арбітрів, яка обслуговувала поєдинок проти Полтави, були помилковими.

Про це він сказав у післяматчевому флешкоментарі. Його слова наводить сайт харківського клубу.

"Важко щось сказати, ми дуже повільно розпочали цю гру, віддали ініціативу. Повільно працювали з м'ячем, лише після двадцятої хвилини трошки почали рухатись, трошки почали працювати фланги. Був момент у Юрченка, незарахований гол Чурка, я так і не зрозумів, яке порушення там побачили. Але і суперник увімкнувся під кінцівку тайму та забив.

Друга половина гри. Ми взяли м'яч під контроль, були досить дискусійні моменти, чи там не було пенальті в епізоді з Сидоровим, були декілька помилок від бригади арбітрів. Наприкінці ми хотіли створити штурм воріт суперника, але не все виходило у завершальній стадії, але ми до останньої секунди намагались зрівняти рахунок.

Для цього випустили Бугая другим нападником, хотіли використати швидкі фланги, наситити атакувальну ланку, але, в той же час, ризикували, бо суперник міг підловити на контратаці. Десь ми довго приймали рішення, чи пробити чи віддати пас. Ми не змогли забити... Хоча, повторюсь, деякі рішення арбітра досить дискусійні, на мою думку", – сказав ван Леувен.