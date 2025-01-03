Динамо не збирається достроково повертати свого півзахисника з оренди у польському клубі

Український півзахисник гданської Лехії Сергій Булеца не приєднається до київського Динамо на зимових зборах.

Про це повідомило ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво київського клубу не планує в це трансферне вікно призупиняти термін оренди 26-річного футболіста в Лехії, яка дійсна до літа 2025 року.

При цьому гравець може бути відправлений Лехією в суборенду в інший клуб.

В сезоні 2024/25 Сергій Булеца провів 8 матчів на клубному рівні, не зумівши відзначитися результативними діями. Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 600 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу Лехія та наклав на команду трансферний бан. Окрім Булеци, за команду виступає ще п'ятеро українських футболістів.