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Динамо не збирається достроково повертати свого півзахисника з оренди у польському клубі

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 13:30
Динамо не збирається достроково повертати свого півзахисника з оренди у польському клубі
Сергій Булеца
ФК Динамо

Український півзахисник гданської Лехії Сергій Булеца не приєднається до київського Динамо на зимових зборах.

Про це повідомило ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво київського клубу не планує в це трансферне вікно призупиняти термін оренди 26-річного футболіста в Лехії, яка дійсна до літа 2025 року.

При цьому гравець може бути відправлений Лехією в суборенду в інший клуб.

В сезоні 2024/25 Сергій Булеца провів 8 матчів на клубному рівні, не зумівши відзначитися результативними діями. Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 600 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу Лехія та наклав на команду трансферний бан. Окрім Булеци, за команду виступає ще п'ятеро українських футболістів.

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