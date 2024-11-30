Буковина розірвала контракти з двома гравцями

Чернівецька Буковина припинила співпрацю з двома гравцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду залишили півзахисники Іван Будняк та Віталій Фарасєєнко. Угоди були розірвані за обопільною згодою сторін.

25-річний Будняк став гравцем Буковини на початку року. На його рахунку 15 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

21-річний Фарасєєнко приєднався до клубу в серпні 2022 року. За цей час провів 43 поєдинки, відзначився 4 голами й віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Буковина в останньому матчі поступилась Минаю. Попри це клуб з Чернівців пройшов у чемпіонську групу Першої ліги за підсумками першого кола.