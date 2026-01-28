Що ви знаєте про легендарного воротаря Джанлуїджі Буффона? ТЕСТ

Сьогодні, 28 січня, 48-й день народження святкує людина, яка стала символом поняття "воротар" для кількох поколінь.

Буффонами називали найкращих голкіперів, починаючи з дев'яностих років – і сам Джанлуїджі, спокійно, але дуже рішуче, в чотирьох різних десятиліттями виправдовував цей статус.

Він грав у найсильніших командах світу свого часу, із суперзірковими партнерами, але не вважав нижче за свою гідність грати і в Серії Б.

Скромний і вимогливий до себе, Буффон ідеально поєднував зірковий статус (чого вартий тільки шлюб з чеською супермоделлю Аленою Шередовою) з професіоналізмом. Він став одним із тих, завдяки кому поняття "воротарське мистецтво" існує і не звучить безглуздо.

На честь легенди, Чемпіон підготував спеціальний квіз. Пишіть результати у коментарі!

1/10 Джанлуїджі родом зі спортивної родини. Його мати вигравала чемпіонат Італії зі штовхання ядра, сестри грали у волейбол, дядько – за національну збірну з баскетболу. А чи представляв ще хтось з сімейства Буффонів збірну Італії з футболу. Так, дід грав на ЧС-1962 Правильна відповідь: так, дід грав на мундіалі 1962 року. Лоренцо Буффон – легенда італійського футболу, п'ятиразовий чемпіон Італії у складі Мілана та Інтера – теж захищав ворота.

2/10 В юності Буффон грав у півзахисті, але вирішив змінити позицію, захопившись одним видатним воротарем. Навіть сина Томаса він назвав на його честь. Як звали цього голкіпера? Тома Н'Коно Правильна відповідь: Тома Н'Коно. На чемпіонату світу-1990 феєрила збірна Камеруну, у воротах якої виблискував Н'Коно.

3/10 Буффон дебютував у професійному футболі з матчу на нуль проти справжньої дрімтім. Зірки якої команди не змогли пробити Джіджі? Мілан Правильна відповідь: Мілан. Внаслідок травми основного воротаря (ним був Лука Буччі) Буффон перший матч на професійному рівні зіграв уже у 17 років. Суперником його Парми був Мілан із Баджо, Веа, Бобаном – але забити вони так і не змогли. Матч закінчився 0:0.

4/10 З яким гучним скандалом був пов'язаний вибір Буфоном 77-го номера на початку кар'єри? У бажанні Буффона спочатку взяти 88-й Правильна відповідь: Бажання взяти воротарем 88-й номер. Джанлуїджі хотів взяти номер, який асоціюється з нацизмом. До речі, нещасливе число в італійців теж є – №17.

5/10 Буффон їздив на п'ять чемпіонатів світу, але зіграв лише на чотирьох. Кому і на якій першості він програв конкуренцію? Джанлука Пальюка, на ЧС-1998 Правильна відповідь: Джанлука Пальюка на ЧС-1998. На французькому мундіалі ворота "скуадра адзурри" захищав Пальюка. Далі Буффон вже мертвою хваткою вчепився за місце у воротах і не відпускав його майже 20 років. До речі, Італія не грала на ЧС-2018.

6/10 Легендарний італієць виграв безліч трофеїв, але один з титулів йому не підкорився. Який? Чемпіонат Європи Правильна відповідь: чемпіонат Європи. Кубок УЄФА Джіджі взяв ще з Пармою, Середземноморські ігри та ЧС виграв зі збірною Італії. А ось Євро все ж таки не взяв: у переможній команді-2021 його вже не було.

7/10 Який із цих рекордів ніколи не був пов'язаний із Буфоном? Рекордна кількість матчів у футболці Ювентуса Правильна відповідь: найбільша кількість зіграних мачтів за Ювентус. Рекорд ціни після переходу з Парми до Ювентуса належав дуже довго: лише у 2018-му переходи Алісона та Аріссабалаги перевершили ті 53 мільйони євро. 176 матчів за збірну були рекордом не те, що Італії, а всієї Європи – а от у Юве більше зіграв Дель П'єро.

8/10 Одного разу Буффон сказав: "Я навіть задумався про завершення кар'єри, коли став грати проти колишніх партнерів по команді". Що ми свідомо пропустили у його цитаті? Слово "дітей" Правильна відповідь: Слово "дітей". Буффон грав дуже довго – і з сімейства, наприклад, К'єзи та Веа партнерами/опонентами Джіджі встигли побувати і батьки, і сини. Він сказав: "Я навіть задумався про завершення кар'єри, коли почав грати проти ДІТЕЙ колишніх партнерів по команді".

9/10 Від кого з цих володарів Золотого м'яча Буффон відбивав пенальті? Луїш Фігу Правильна відповідь: Фігу. Ювентус пройшов яскравий шлях у фінал ЛЧ, вибивши Реал із Зіданом у плейоф. Було це у 2003-му, і тоді наш герой парирував пенальті португальця. Від решти Буффон з 11-метрової позначки таки пропускав, і серед них були дуже пам'ятні: від Шеви у фіналі Ліги чемпіонів, від Зідана у фіналі ЧС.