Що ви знаєте про легендарного воротаря Джанлуїджі Буффона? ТЕСТ

Сьогодні, 28 січня, 48-й день народження святкує людина, яка стала символом поняття "воротар" для кількох поколінь.
Буффонами називали найкращих голкіперів, починаючи з дев'яностих років – і сам Джанлуїджі, спокійно, але дуже рішуче, в чотирьох різних десятиліттями виправдовував цей статус.
Він грав у найсильніших командах світу свого часу, із суперзірковими партнерами, але не вважав нижче за свою гідність грати і в Серії Б.
Скромний і вимогливий до себе, Буффон ідеально поєднував зірковий статус (чого вартий тільки шлюб з чеською супермоделлю Аленою Шередовою) з професіоналізмом. Він став одним із тих, завдяки кому поняття "воротарське мистецтво" існує і не звучить безглуздо.
На честь легенди, Чемпіон підготував спеціальний квіз. Пишіть результати у коментарі!
Джанлуїджі родом зі спортивної родини. Його мати вигравала чемпіонат Італії зі штовхання ядра, сестри грали у волейбол, дядько – за національну збірну з баскетболу. А чи представляв ще хтось з сімейства Буффонів збірну Італії з футболу.
В юності Буффон грав у півзахисті, але вирішив змінити позицію, захопившись одним видатним воротарем. Навіть сина Томаса він назвав на його честь. Як звали цього голкіпера?
Буффон дебютував у професійному футболі з матчу на нуль проти справжньої дрімтім. Зірки якої команди не змогли пробити Джіджі?
З яким гучним скандалом був пов'язаний вибір Буфоном 77-го номера на початку кар'єри?
Буффон їздив на п'ять чемпіонатів світу, але зіграв лише на чотирьох. Кому і на якій першості він програв конкуренцію?
Легендарний італієць виграв безліч трофеїв, але один з титулів йому не підкорився. Який?
Який із цих рекордів ніколи не був пов'язаний із Буфоном?
Одного разу Буффон сказав: "Я навіть задумався про завершення кар'єри, коли став грати проти колишніх партнерів по команді". Що ми свідомо пропустили у його цитаті?
Від кого з цих володарів Золотого м'яча Буффон відбивав пенальті?
Син Буффона Томас вже грає за юніорську збірну... якої країни?