Буффон назвав найкращого футболіста, з яким грав

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон назвав бразильського форварда Аль-Хіляля Неймара найсильнішим футболістом, з яким йому довелося грати протягом кар’єри.

46-річного італійського воротаря цитує Corriere della Sera.

"Найкращий гравець, з яким мені довелося грати? Я би сказав, що це Неймар. На мою думку, він заслужив виграти п’ять Золотих м’ячів. У мене була можливість ділити поле з Зінедіном Зіданом, Роналдо, Ліонелем Мессі та багатьма іншими. Але Неймар був особливою людиною та гравцем", – заявив колишній воротар збірної Італії.

Буффон грав з Неймаром у складі ПСЖ у сезоні-2018/19. Недавно воротаря визнали найкращим гравцем Серії А у XXI столітті.

Раніше агент Неймара розповів про майбутнє гравця.