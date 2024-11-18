Шевченко увійшов у десятку найкращих гравців Серії А у 21 сторіччі
Андрій Шевченко
Легендарний український нападник Андрій Шевченко увійшов у десятку найкращих гравців італійської Серії А у 21 сторіччі.
Відповідний список сформулювало видання Goal.
За його оцінкою, українець, який виступав за Мілан, у складі якого у 2004 році отримав Золотий м'яч, опинився на 9 місці. Найкращим гравцем став Джанлуїджі Буффон. Також у трійці опинилися Франческо Тотті та Андреа Пірло.
Топ-10 найкращих гравців Серії А у 21 сторіччі за версією Goal
- Джанлуїджі Буффон
- Франческо Тотті
- Андреа Пірло
- Паоло Мальдіні
- Златан Ібрагімович
- Хав'єр Дзанетті
- Джорджо К'єлліні
- Кака
- Андрій Шевченко
- Алессандро Неста
Вибір місця для українського нападника видання аргументувало так:
"Шевченко взяв штурмом Серію А, двічі ставав "Капоканноньєре" і став другим найкращим бомбардиром в історії Мілана, а потім перейшов до Челсі у 2006 році. Через травми він вже не був тим самим гравцем, коли повернувся до Мілана на правах оренди у 2008 році. Але Шевченко був неймовірним на своєму піку, до смішного працьовитим і мультиталановитим форвардом, який забивав різнопланові голи".
Нагадаємо, нещодавно Шевченко увійшов до Зали слави італійського футболу.
Напередодні повідомлялося, що Золотий м'яч-2004, який виграв Шевченко, визнаний одним із трьох найбільших "пограбувань" в історії нагороди.