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Шевченко увійшов у десятку найкращих гравців Серії А у 21 сторіччі

Микола Дендак — 18 листопада 2024, 17:42
Шевченко увійшов у десятку найкращих гравців Серії А у 21 сторіччі
Андрій Шевченко

Легендарний український нападник Андрій Шевченко увійшов у десятку найкращих гравців італійської Серії А у 21 сторіччі.

Відповідний список сформулювало видання Goal.

За його оцінкою, українець, який виступав за Мілан, у складі якого у 2004 році отримав Золотий м'яч, опинився на 9 місці. Найкращим гравцем став Джанлуїджі Буффон. Також у трійці опинилися Франческо Тотті та Андреа Пірло.

Топ-10 найкращих гравців Серії А у 21 сторіччі за версією Goal

  1. Джанлуїджі Буффон
  2. Франческо Тотті
  3. Андреа Пірло
  4. Паоло Мальдіні
  5. Златан Ібрагімович
  6. Хав'єр Дзанетті
  7. Джорджо К'єлліні
  8. Кака
  9. Андрій Шевченко
  10. Алессандро Неста

Вибір місця для українського нападника видання аргументувало так:

"Шевченко взяв штурмом Серію А, двічі ставав "Капоканноньєре" і став другим найкращим бомбардиром в історії Мілана, а потім перейшов до Челсі у 2006 році. Через травми він вже не був тим самим гравцем, коли повернувся до Мілана на правах оренди у 2008 році. Але Шевченко був неймовірним на своєму піку, до смішного працьовитим і мультиталановитим форвардом, який забивав різнопланові голи".

Нагадаємо, нещодавно Шевченко увійшов до Зали слави італійського футболу.

Напередодні повідомлялося, що Золотий м'яч-2004, який виграв Шевченко, визнаний одним із трьох найбільших "пограбувань" в історії нагороди.

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Андрій Шевченко

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