Це щось особливе: Будко – про підписання контракту з АЗ

19-річним українським футболіст Богдан Будко пояснив рішення підписати перший професійний контракт з нідерландським АЗ Алкмар.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Я дуже пишаюся цим моментом. Підписати контракт з таким великим клубом – це щось особливе. Це означає, що клуб бачить і цінує мою наполегливу працю і розвиток. Я дуже радий залишитися тут на довше.

У мене було багато складних моментів, як на полі, так і поза ним. Але я не здавався і продовжував наполегливо працювати.

Я щасливий і гордий не тільки за себе, а й за свою сім'ю, яка завжди підтримувала мене. Я думаю, що зараз я – найкраща версія себе, але хочу бути ще краще", – розповів Будко.