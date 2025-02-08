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Це щось особливе: Будко – про підписання контракту з АЗ

Олександр Булава — 8 лютого 2025, 13:11
Богдан Будко прокоментував підписання контракту з АЗ
Богдан Будко
АЗ Алкмар

19-річним українським футболіст Богдан Будко пояснив рішення підписати перший професійний контракт з нідерландським АЗ Алкмар.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Я дуже пишаюся цим моментом. Підписати контракт з таким великим клубом – це щось особливе. Це означає, що клуб бачить і цінує мою наполегливу працю і розвиток. Я дуже радий залишитися тут на довше.

У мене було багато складних моментів, як на полі, так і поза ним. Але я не здавався і продовжував наполегливо працювати.

Я щасливий і гордий не тільки за себе, а й за свою сім'ю, яка завжди підтримувала мене. Я думаю, що зараз я – найкраща версія себе, але хочу бути ще краще", – розповів Будко.

Угода Будка з АЗ розрахована до 2027 року. Він продовжить виступати за команду U-19, яка напередодні виграла зимовий чемпіонат та вийшла до плейоф Юнацької ліги УЄФА, обігравши норвезький Стрьомсгодсет та Манчестер Юнайтед.

Також гравець у жовтні 2024-го викликався до юнацької збірної України U-19 на міжнародний турнір в Іспанії.

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