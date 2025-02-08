Це щось особливе: Будко – про підписання контракту з АЗ
19-річним українським футболіст Богдан Будко пояснив рішення підписати перший професійний контракт з нідерландським АЗ Алкмар.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Я дуже пишаюся цим моментом. Підписати контракт з таким великим клубом – це щось особливе. Це означає, що клуб бачить і цінує мою наполегливу працю і розвиток. Я дуже радий залишитися тут на довше.
У мене було багато складних моментів, як на полі, так і поза ним. Але я не здавався і продовжував наполегливо працювати.
Я щасливий і гордий не тільки за себе, а й за свою сім'ю, яка завжди підтримувала мене. Я думаю, що зараз я – найкраща версія себе, але хочу бути ще краще", – розповів Будко.
Угода Будка з АЗ розрахована до 2027 року. Він продовжить виступати за команду U-19, яка напередодні виграла зимовий чемпіонат та вийшла до плейоф Юнацької ліги УЄФА, обігравши норвезький Стрьомсгодсет та Манчестер Юнайтед.
Також гравець у жовтні 2024-го викликався до юнацької збірної України U-19 на міжнародний турнір в Іспанії.