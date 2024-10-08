Шевченко та Суркіс у списку: відома заявка збірної України U-19 на турнір в Іспанії

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко визначився зі списком гравців на міжнародний турнір в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (усі – Динамо Київ), Владислав Шершень (Колос Ковалівка), Артем Копил (Карпати Львів), Олександр Гавриленко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко (обидва – Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Ерік Калінець (Рух Львів), Ярослав Караман (Полісся Житомир), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Максим Лень (Фортуна, Німеччина), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Артем Гусол (Колос Ковалівка).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Ломага (Шахтар Донецьк).

6 жовтня збірна України U-19 розпочала тренувальний збір в Іспанії. Там "синьо-жовті" зіграють на турнірі за участі чотирьох збірних. 11 жовтня відбудуться півфінали Україна – Нідерланди та Англія – Швеція. На 14 жовтня заплановані матч за третє місце й фінал.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із 13-го до 19 листопада в Нідерландах братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025. Окрім господарів, "синьо-жовтим" протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії.