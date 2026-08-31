Болбой зірвав атаку власної команди у вирішальний момент матчу: відео розлетілося мережею

Курйозний епізод стався у матчі Другої ліги Чилі між Уніон Еспаньйола та Рейнджерс.

На 88-й хвилині, коли господарі намагалися врятувати матч, їхня атака несподівано перервалася через болбоя. Хлопець вирішив погратися з м'ячем біля самої бровки та дуже невчасно вибіг за ним на поле.

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Болбой опинився буквально на шляху атаки Уніон Еспаньйоли, змусивши футболістів зупинити перспективний випад. Після цього він, схоже, зрозумів, що зробив щось не те, та почав боязко визирати з-за рогу, спостерігаючи за реакцією на свій вчинок.

Курйозний момент швидко привернув увагу вболівальників у соцмережах. Фанати жартували, що юний помічник команди фактично зіграв за суперника, адже його втручання сталося саме тоді, коли Уніон Еспаньйола був змушений ризикувати заради гола.

Втім, господарі так і не змогли врятуватися. Уніон Еспаньйола поступився Рейнджерс із рахунком 0:1.

Раніше повідомлялося, що в Англії футболіст з-за спини хитро обікрав голкіпера та забив у порожні ворота.