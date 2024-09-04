Бенфіка Трубіна визначилася з фаворитом на посаду головного тренера

Лісабонська Бенфіка після звільнення Рогера Шмідта збирається запросити на посаду головного тренера Бруну Лаже.

Про це повідомляє видання SDNA.

48-річний фахівець без роботи знаходиться з жовтня минулого року, коли залишив Ботафого.

Варто зазначити, що він уже очолював Бенфіку із січня 2019 до червня 2020 року. Під його керівництвом "орли" ставали чемпіонами та вигравали Суперкубок Португалії. У Європі Лаже також тренував Вулвергемптон.

Нагадаємо, що основним голкіпером португальської команди є українець Анатолій Трубін.