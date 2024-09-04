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Бенфіка Трубіна визначилася з фаворитом на посаду головного тренера

Руслан Травкін — 4 вересня, 18:01
Бенфіка Трубіна визначилася з фаворитом на посаду головного тренера
Анатолій Трубін
x.com/SLBenfica/status/1829594343885382035

Лісабонська Бенфіка після звільнення Рогера Шмідта збирається запросити на посаду головного тренера Бруну Лаже.

Про це повідомляє видання SDNA.

48-річний фахівець без роботи знаходиться з жовтня минулого року, коли залишив Ботафого.

Варто зазначити, що він уже очолював Бенфіку із січня 2019 до червня 2020 року. Під його керівництвом "орли" ставали чемпіонами та вигравали Суперкубок Португалії. У Європі Лаже також тренував Вулвергемптон.

Нагадаємо, що основним голкіпером португальської команди є українець Анатолій Трубін.

Бенфіка Анатолій Трубін

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