Бенфіка Трубіна визначилася з фаворитом на посаду головного тренера
Анатолій Трубін
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Лісабонська Бенфіка після звільнення Рогера Шмідта збирається запросити на посаду головного тренера Бруну Лаже.
Про це повідомляє видання SDNA.
48-річний фахівець без роботи знаходиться з жовтня минулого року, коли залишив Ботафого.
Варто зазначити, що він уже очолював Бенфіку із січня 2019 до червня 2020 року. Під його керівництвом "орли" ставали чемпіонами та вигравали Суперкубок Португалії. У Європі Лаже також тренував Вулвергемптон.
Нагадаємо, що основним голкіпером португальської команди є українець Анатолій Трубін.