Бенфіка Трубіна оголосила про звільнення головного тренера
Роджер Шмідт
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Лісабонська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, звільнила головного тренера Роджера Шмідта.
Про це повідомляє пресслужба "орлів".
Президент клубу Руй Кошта на пресконференції оголосив, що 57-річний фахівець покинув свою посаду, а ім'я наступника буде оголошено найближчим часом.
Роджер Шмідт очолив Бенфіку влітку 2022 року, його контракт був розрахований до 2026 року. Разом з "орлами" наставник завоював чемпіонат та Суперкубок Португалії.
Зазначимо, що лісабонці після чотирьох турів розташувалися на шостому місці в португальській Прімейра-лізі, завоювавши 7 очок. У попередньому сезоні підопічні Шмідта посіли друге місце в чемпіонаті.