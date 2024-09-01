Бенфіка Трубіна оголосила про звільнення головного тренера

Лісабонська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, звільнила головного тренера Роджера Шмідта.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Президент клубу Руй Кошта на пресконференції оголосив, що 57-річний фахівець покинув свою посаду, а ім'я наступника буде оголошено найближчим часом.

Роджер Шмідт очолив Бенфіку влітку 2022 року, його контракт був розрахований до 2026 року. Разом з "орлами" наставник завоював чемпіонат та Суперкубок Португалії.

Зазначимо, що лісабонці після чотирьох турів розташувалися на шостому місці в португальській Прімейра-лізі, завоювавши 7 очок. У попередньому сезоні підопічні Шмідта посіли друге місце в чемпіонаті.