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Фернандеш: У клубі всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки

Руслан Травкін — 14 серпня, 21:50
Фернандеш: У клубі всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки
Getty images. Бруну Фернандеш

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував своє рішення залишитися у клубі.

Про це він розповів у коментарі для пресслужби команди.

"Усі знають, яка моя пристрасть до Манчестер Юнайтед. Я розумію відповідальність і важливість носіння цієї футболки, а також рівень відданості та бажання, необхідні для того, щоб представляти цей неймовірний клуб.

У мене вже було стільки особливих моментів тут. Але я б не підписав цей контракт, якби не вірив, що мої найкращі моменти у футболці Юнайтед ще попереду.

З моїх розмов з футбольним керівництвом і менеджером стало ясно, наскільки всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки. Я бачу, наскільки позитивним буде майбутнє, і я із задоволенням поведу цю команду вперед", — сказав Фернандеш.

Нагадаємо, сторони домовилися про контракт до кінця сезону 2026/27. Футболіст перейшов до МЮ у січні 2020 року.

Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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