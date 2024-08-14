Фернандеш: У клубі всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував своє рішення залишитися у клубі.
Про це він розповів у коментарі для пресслужби команди.
"Усі знають, яка моя пристрасть до Манчестер Юнайтед. Я розумію відповідальність і важливість носіння цієї футболки, а також рівень відданості та бажання, необхідні для того, щоб представляти цей неймовірний клуб.
У мене вже було стільки особливих моментів тут. Але я б не підписав цей контракт, якби не вірив, що мої найкращі моменти у футболці Юнайтед ще попереду.
З моїх розмов з футбольним керівництвом і менеджером стало ясно, наскільки всі налаштовані боротися за головні трофеї в наступні роки. Я бачу, наскільки позитивним буде майбутнє, і я із задоволенням поведу цю команду вперед", — сказав Фернандеш.
Нагадаємо, сторони домовилися про контракт до кінця сезону 2026/27. Футболіст перейшов до МЮ у січні 2020 року.