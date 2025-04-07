Фернандеш: Де Брейне – причина малої кількості трофеїв у Манчестер Юнайтед останніми роками

Капітан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш вихвалив свого колегу з Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне за його вплив на Англійську Прем'єр-лігу.

Слова 30-річного португальця наводить Goal.

Нещодавно стало відомо, що Де Брейне залишить Манчестер Сіті цього літа, а тому манкуніанське дербі, яке відбулося вчора, 6 квітня, стало для нього останнім.

Після того, як матч завершився нульовою нічиєю, Фернандеш знайшов кілька слів, щоб висловити свою повагу супернику.

"Де Брейне зробив АПЛ кращою. Якщо Сіті зараз там, де він є, а Ман Юнайтед не виграв багато трофеїв за цей період, то це завдяки Кевіну Де Брейне, і він заслуговує на всі лаври. Він зробив фантастичну роботу. Десять років в АПЛ – це багато. Вони вирішили розійтися. Я не знаю, хто прийняв це рішення, але Кевін продовжує бути гравцем світового класу, і було дуже приємно спостерігати за ним зблизька. Було приємно грати проти нього. Він залишиться в історії Прем'єр-ліги, а не тільки Ман Сіті", – сказав Фернандеш.

У нинішньому сезоні Кевін Де Брейне взяв участь у 32 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 3 голи та 7 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Де Брейне отримав пропозицію про продовження кар'єри у складі одного з топових клубів Європи.