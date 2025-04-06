Ліверпуль сенсаційно програв Фулгему, Брентфорд з Ярмолюком відібрав очки у Челсі в АПЛ

Сьогодні, 6 квітня, відбулися матчі 31 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Брентфорд з Єгором Ярмолюком у стартовому складі зумів відібрати очки в Челсі Михайла Мудрика. Поєдинок завершився нульовою нічиєю. Ярмолюк провів на полі 66 хвилин.

Також Тоттенгем приймав Саутгемптон. "Шпори" без проблем розібралися із суперником, відзначившись двічі ще в першому таймі. Третій гол Тоттенгем скасували через офсайд.

У доданий час гості спробували відігратися і навіть забили, але за кілька хвилин Тоттенгем отримав право на пенальті та відновив перевагу у 2 м'ячі. Саутгемптон достроково вилетів з АПЛ.

А найбільша сенсація сталася у матчі Ліверпуля проти Фулгема. Лідер АПЛ вийшов вперед вже на 12 хвилині, і здавалося, що все йде за планом. Аж раптом команда пропустила три швидких голи (з 23 до 37 хвилини). Підопічні Арне Слота намагалися відігратися, і навіть відквитали один мяч, але цього не вистачило, щоб врятуватися.

Тож Ліверпуль не зумів скористатися помилкою Арсенала та подарував додаткову інтригу в боротьбі за чемпіонство, хоч і примарну. Попри поразку, команда випереджає "канонірів" на 11 очок.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

31 тур, 6 квітня

Брентфорд – Челсі 0:0

Тоттенгем – Саутгемптон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Джонсон, 2:0 – 42 Джонсон, 2:1 – 90+1 Фернандеш, 3:1 – 90+3 Тель (пен.)

Фулгем – Ліверпуль 3:2 (3:1)

Голи: 0:1 – 14 Макалістер, 1:1 – 23 Сессеньйон, 2:1 – 32 Івобі, 3:1 – 37 Муніз, 3:2 – 72 Діас

Сьогодні також має відбутися матч між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" прийматимуть "містян", гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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Турнірна таблиця АПЛ

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Нагадаємо, у попередніх матчах 31 туру Борнмут Іллі Забарного зіграв унічию з Вест Гемом, а Евертон без Віталія Миколенка відібрав очки в Арсенала Олександра Зінченка.