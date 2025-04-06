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Де Брейне отримав пропозицію від європейського топклубу

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 12:43
Де Брейне отримав пропозицію від європейського топклубу
Кевін Де Брейне
Getty Images

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брейне отримав про позицію продовжити кар’єру в ПСЖ.

Про це повідомляє El Nacional.

Попри не надто вдалий сезон у складі Манчестер Сіті, ПСЖ розглядає 33-річного бельгійця як серйозне підсилення складу в середньостроковій перспективі. Для гравця вже готовий контракт на два роки.

Нагадаємо, декілька днів тому Де Брейне оголосив про відхід із Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону в статусі вільного агента. Від послух хавбека вже відмовився Сан-Дієго, хоча МЛС була одним із пріоритетних варіантів продовження кар’єри для хавбека.

У поточному сезоні на рахунку Де Брейне 4 голи та 7 асистів у 31 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Кевін Де Брейне Манчестер Сіті

Кевін Де Брейне

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