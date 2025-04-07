Не вистачає класу, – Гвардіола розкритикував фанатів МЮ за кричалки про матір Фодена

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підтримав свого підопічного Філа Фодена, який став жертвой образливих скандувань від фанатів Манчестер Юнайтед.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Фоден видав не найкращий виступ під час манкуніанського дербі з "червоними дияволами" (0:0) у 31 турі АПЛ. Через це Гвардіола замінив гравця по ходу другого тайму.

Незважаючи на те, що він був на полі одним з двох місцевих футболістів (другим був Ніко О'Райллі), фанати МЮ все одно скандували образливі речі про нього та його маму. Під час заміни вони кричали: "Філ Фоден, твоя мама – хв**да". Це ж повторилося після фінального свистка, коли гравець прямував до роздягальні.

🚨 OT chanting “Phil Foden… Your MUM is a S***!” 😭😭 pic.twitter.com/RvsXJakc9b — 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) April 6, 2025

🚨Phil Foden limping off whilst getting chants against his Mum. pic.twitter.com/VAVHZc5VRB — 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) April 6, 2025

Після матчу Гвардіола розкритикував таку поведінку вболівальників Юнайтед, але він вказав, що вони не уособлюють сам клуб.

"Відсутність класу. Але справа не в Юнайтед, а в людях, розумієте? У світовому футболі нас так часто показують на екрані – тренерів, власників і особливо футболістів. Чесно кажучи, я не розумію, як думають люди, які залучають до цього маму Філа. Це брак порядності, класу, і їм має бути соромно", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що це було останнє манкуніанське дербі в кар'єрі Кевіна Де Брейне, який цього літа залишить Манчестер Сіті у статусі вільного агента.

Раніше Жузеп Гвардіола прокоментував майбутнє розставання "містян" з бельгійським півзахисником.