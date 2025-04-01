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Хотів би продовжити виступи в Україні: Бруніньйо – про майбутнє у Карпатах

Олександр Булава — 1 квітня 2025, 20:50
Хотів би продовжити виступи в Україні: Бруніньйо – про майбутнє у Карпатах
Бруніньйо
ФК Карпати

Бразильський форвард львівських Карпат Бруніньйо заявив, що хотів би й надалі виступати в Україні.

Про це гравець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

Права на гравця належать Атлетику Мінейру. У Карпатах він виступає на правах оренди.

"Я дуже щасливий тут і мої агенти – люди, які займаються моєю кар'єрою – знають це. Керівництво клубу теж це знає. Так, я хотів би продовжити свої виступи в Україні. Я розумію, що є проблема з тим, що я орендований в Атлетіку гравець.

Але в будь-якому випадку, це вирішувати їм. Керівництво клубу, мої агенти – вони розберуться з цим питанням, а я просто буду зосереджений на своїй роботі на полі", – сказав Бруніньйо.

Нагадаємо, напередодні бразилець встановив рекорд Української Прем'єр-ліги у матчі проти Чорноморця (4:0).

Карпати Бруніньо

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