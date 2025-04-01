Хотів би продовжити виступи в Україні: Бруніньйо – про майбутнє у Карпатах

Бразильський форвард львівських Карпат Бруніньйо заявив, що хотів би й надалі виступати в Україні.

Про це гравець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

Права на гравця належать Атлетику Мінейру. У Карпатах він виступає на правах оренди.

"Я дуже щасливий тут і мої агенти – люди, які займаються моєю кар'єрою – знають це. Керівництво клубу теж це знає. Так, я хотів би продовжити свої виступи в Україні. Я розумію, що є проблема з тим, що я орендований в Атлетіку гравець.

Але в будь-якому випадку, це вирішувати їм. Керівництво клубу, мої агенти – вони розберуться з цим питанням, а я просто буду зосереджений на своїй роботі на полі", – сказав Бруніньйо.