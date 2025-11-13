Чоловіка у Великій Британії заарештували за образи півзахисника Манчестер Юнайтед

19-річного чоловіка у Великій Британії заарештували за словесні образи в бік півзахисника Манчестер Юнайтед Мейсона Маунта під час гри 11 туру.

Про це повідомляє The Athletic.

Співробітники стадіону вивели вболівальника з арени та повідомили в поліцію про порушення під час матчу, що відбувся в суботу, 8 листопада.

Того ж дня фаната заарештували за підозрою в "навмисному спричиненні переслідувань, тривоги або страждань" і відпустили під заставу до подальшого розслідування, яке триває.

Нагадаємо, що у вересні Національна поліція Іспанії підтвердила арешт вболівальника за нібито расистські жести та звуки, спрямовані на форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе.