Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чоловіка у Великій Британії заарештували за образи півзахисника Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 13 листопада 2025, 17:00
Чоловіка у Великій Британії заарештували за образи півзахисника Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед

19-річного чоловіка у Великій Британії заарештували за словесні образи в бік півзахисника Манчестер Юнайтед Мейсона Маунта під час гри 11 туру.

Про це повідомляє The Athletic.

Співробітники стадіону вивели вболівальника з арени та повідомили в поліцію про порушення під час матчу, що відбувся в суботу, 8 листопада.

Того ж дня фаната заарештували за підозрою в "навмисному спричиненні переслідувань, тривоги або страждань" і відпустили під заставу до подальшого розслідування, яке триває.

Нагадаємо, що у вересні Національна поліція Іспанії підтвердила арешт вболівальника за нібито расистські жести та звуки, спрямовані на форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед

Чемпіонат Англії, АПЛ

Нападник Челсі став жертвою пограбування у власному будинку
Голова комітету арбітрів Англії прокоментував скасований гол Ван Дейка у ворота Манчестер Сіті
Гравця АПЛ звинуватили у плювках у бік вболівальників
АПЛ перенесла матч 17-го туру АПЛ між Арсеналом та Евертоном
Ліверпуль подав скаргу через незарахований гол Ван Дейка у ворота Манчестер Сіті

Останні новини