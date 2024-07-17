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Брістріч: Перехід у Полісся — це крок угору в моїй кар'єрі

Андрій Яросименко — 17 липня, 13:23
Брістріч: Перехід у Полісся — це крок угору в моїй кар'єрі

Новачок житомирського Полісся Люблян Адмір Брістріч вважає, що перехід у клуб це крок угору в його кар'єрі.

Слова боснійця передає пресслужба житомирян.

"Коли мій агент сказав, що є пропозиція з боку Полісся — спершу я нічого не знав про цей клуб. Тому що не надто стежив за українським чемпіонатом. Я тільки знав Шахтар через Лігу Чемпіонів.

Потім я трохи пошукав, розпитав одного знайомого, який грає в Україні. Він сказав, що все тут дуже добре та порадив перейти в Полісся, бо це дуже амбітний проєкт. Я трохи подумав і зрозумів, що перехід в Полісся — це крок вгору у моїй кар’єрі.

Звичайно, були сумніви пов’язані з війною в Україні. Моя сім'я мені казала: як ти туди поїдеш? Як ти там житимеш? Я відповів, що передусім треба усе з’ясувати, яка там насправді ситуація. А коли з’ясував, що все більш-менш — тоді й вирішив їхати", — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше став відомий час матчів житомирського Полісся проти словенської Олімпії у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Клуб уперше у своїй історії зіграє в єврокубках.

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