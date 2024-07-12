Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився час матчів Полісся у Лізі конференцій

Олександр Булава — 12 липня, 15:45
Визначився час матчів Полісся у Лізі конференцій

Став відомий час матчів житомирського Полісся проти словенської Олімпії у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Виїзний поєдинок відбудеться 25 липня. Початок — о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 1 серпня о 19:00.

Зазначимо, що для того, щоб пройти до групового етапу єврокубку, українській команді треба здолати трьох суперників.

Полісся вперше у своїй історії зіграє в єврокубках.

Нагадаємо, після завершення сезону керівництво житомирського клубу вирішило змінити головного тренера.

Ліга конференцій Полісся

Ліга конференцій

Жальгіріс з українцем у заявці переміг ВПС: результати 1 раунду кваліфікації ЛК
Ауда перемогла Торсхавн, Вележ та Інтер розписали мирову: результати 1 етапу кваліфікації ЛК
Віцепрезидент Полісся: Зробимо Буткевичу подарунок — виграємо Лігу конференцій
Русин оцінив жеребкування для Динамо у Лізі чемпіонів
Безпрецедентний випадок: Рух може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій

Останні новини