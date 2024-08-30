Ліон та Страсбург влаштували гольову феєрію у матчі 3 туру Ліги 1

Сьогодні, 30 серпня, відбувся матч-відкриття 3 туру французької Ліги 1 між Ліоном та Страсбургом.

Поєдинок завершився перемогою Ліону з рахунком 4:3. Гості відкрили рахунок вже на 2 хвилині зустрічі, проте не змогли втримати свою перевагу, пропустивши гол у доданий до першого тайму час.

Друга 45-хвилинка розпочалася зі ще одного швидкого голу Страсбурга, а за 10 хвилин гості відзначилися знову. Проте вже до 72 хвилини господарі зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

3 тур, 30 серпня

Ліон — Страсбург 4:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Нанасі, 1:1 - 45+2 Толіссо, 1:2 - 48 Сантос, 1:3 - 58 Емега, 2:3 - 61 Мейтленд-Найлс, 3:3 - 63 Орбан, 4:3 - 72 Орбан.

За підсумками трьох турів у Страсбурга 4 бали в активі та наразі 7 місце у турнірній таблиці. Ліон здобув перші бали для себе в сезоні-2024/25 та піднявся на 11 сходинку.