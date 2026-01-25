Попри поразку: Ярмолюк отримав одну з найвищих оцінок серед усіх гравців Брентфорда за матч проти Ноттінгема

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав хорошу оцінку за проведений матч проти Ноттінгема в межах 23 тур АПЛ, в якому його команда зазнала поразки 0:2.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,1 балів, що стало третім найкращим результатом серед усіх гравців "бджіл", які були задіяні у зустрічі.

Ярмолюк вийшов у стартовому складі команди та був замінений на 81-й хвилині. За цей час він встиг 68 разів доторкнутися до м'яча, завдати 1 удару (з меж карного майданчика, повз ворота), віддати 47 точних передач із 51, виграти 6 дуелей із 10, заблокувати 1 удар, виконати 3 виноси, здійснити 9 підбирань, припуститися 11 втрат, заробити 2 фоли та отримати жовту картку.

У поточному сезоні Єгор провів за Брентфорд 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, гол українця допоміг Брентфорду розгромити Саутгемптон в матчі 21 туру АПЛ. Хавбек став дев'ятим представником України, який відзначився в чемпіонаті Англії.